Wetter für München und Bayern: Regnerisch und kühl

Der Herbst ist jetzt auch mit seiner unschönen Seite angekommen, bei niedrigen Temperaturen regnet es viel. Wetter für München und Bayern.

München - Am Montag begann die Woche in München noch wechselhaft, auf Regen folgte Sonnenschein. Doch für den Dienstag schaut die Prognose beim Blick nach oben düster aus - ein wolkenverhangener Himmel verheißt viel Regen.

Schnee und Regen: So wird das Wetter in Bayern

Auch die Temperaturen haben sich inzwischen auf ein herbstliches Niveau eingespielt. Bei maximal sechs Grad bleibt es frisch in der bayerischen Hauptstadt. Oberhalb von 800 Metern kann es in Bayern weiß werden, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem im Bergland soll es schneien.

Doch bereits am Mittwoch soll es wieder etwas freundlicher werden. In München steigt das Thermometer bei Sonnenschein wieder auf neun Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen jedoch erneut Wolken auf und Regen kündigt sich an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage