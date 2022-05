Wetter für München und Bayern: Regen zieht ab, die Sonne kommt zum Vorschein

Noch dauert der Regen in München und Bayern an, doch bereits am Mittwoch soll es gegen Abend wieder trocken werden. Wie ist die Wetterprognose für die nächsten Tage?

München - Gewitter am Montag, schauerartiger Regen am Dienstag und am Mittwoch wird es nicht vorerst nicht besser. Erst am Abend wird es in Bayern gebietsweise trockener. Die Temperaturen liegen bei frischen 15 bis 17 Grad.

Sonne-Wolken-Mix über München

Erst am Donnerstag zieht der Regen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Bei 17 bis 23 Grad gibt es Sonnenschein und Quellwolken im Wechsel. In München scheint vor allem am Vormittag die Sonne, später ziehen wieder Wolken auf.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage