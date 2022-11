Wetter für München und Bayern: Regen und starke Böen angekündigt

Nach dem kurzen Sonnen-Intermezzo stellt sich in München wieder Regen ein. Es kann auch zu teils starken Windböen kommen. Das Wetter für München und Bayern.

München - Niedrige Temperaturen, Regen und Wind – am Donnerstag zeigt sich das Wetter in München und Bayern von einer herbstlichen Seite. Mancherorts kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Kräftige Schauer und Böen

Am Mittag und Nachmittag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt sind kräftige Schauer möglich. Oberhalb von 1.000 Metern geht der Regen in Schnee über. Im Laufe des Nachmittags gibt es Auflockerungen. In der Nacht bildet sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel, auf den Straßen kann es glatt werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage