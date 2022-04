Wetter für München und Bayern: Regen und kühle Luft

Das Wetter in Bayern und München bleibt vorerst nass und grau. Ab Donnerstag wird es aber wieder sonnig.

München - Nach dem nasskalten Start in die Woche wird sich die nächsten Tage am Regenwetter nicht viel ändern. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, bestimmt ein Tiefdrucksystem über Mitteleuropa und kühle Meeresluft das Wetter in Bayern.

Die Sonne kündigt sich erst wieder für Donnerstag an

Am Dienstag bleibt es weitgehend bedeckt und regnerisch, zum Teil muss auch mit gewittrigem Regen gerechnet werden. Es weht ein frischer, zeitweise stark böiger Westwind. Vereinzelt sonnige Abschnitte. Auch für die Nacht kündigen sich wieder Regenschauer an.

Auch am Mittwoch lässt eine spürbare Verbesserung noch auf sich warten, erst für Donnerstag kündigt sich nach einer vielerorts frostigen Nacht frühlingshaftes Wetter mit viel Sonne an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage