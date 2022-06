Wetter für München und Bayern: Regen und Kaltfront werden erwartet

Viele Wolken, ein bisserl Sonne und reichlich Regen: Auch die nächsten Tage werden eher ungemütlich.

München - Mittlerweile ist Juni, doch von dauerhaftem Sommerwetter ist noch immer keine Spur. Den ein oder anderen sommerlichen Tag gab's in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon, doch immer wieder kamen Regenschauer oder gar Gewitter dazwischen.

Wirkliches Sommer-Feeling kommt auch in den nächsten Tagen nicht auf: Der Mittwoch wird zwar sonniger, doch schon am Abend ziehen dichte Wolken auf. Vom Westen kommt eine Kaltfront, die neben auffrischendem Wind (bis zu 50 km/h) auch noch Regen bringt. An den Alpen zum Teil kräftiger und länger andauernder Regen. Es kann auch zu Gewittern kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage