Wetter für München und Bayern: Regen, Schnee und Kälte

Nach einem kurzen Frühlingsintermezzo wird es wieder kalt, regnerisch und teilweise fällt sogar Schnee. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Bereits in der Nacht auf Freitag hat es in München leicht geschneit. Am Morgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte auf den Straßen. Auch am Wochenende bleibt es nass und grau.

Ein Mix aus Schnee und Regen fällt am Freitag und Samstag in Bayern und München. Auch die Temperaturen sinken wieder in den einstelligen Bereich. Dabei weht ein mäßiger Wind.

Erst am Sonntag zeigt sich das Wetter wieder von seiner sonnigen Seite, trotzdem bleibt es weiterhin kalt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage