Wetter für München und Bayern: Regen am Weihnachtsfeiertag

Grau und nass - das Weihnachtswetter fällt in diesem Jahr in weiten Teilen Bayerns ausgesprochen mies aus. Und die Wettervorhersage macht wenig Hoffnung auf baldige Besserung.

Ein Mann geht mit seinen Einkäufen im Regen an einem Weihnachtsbaum in der Fußgängerzone vorbei.

München - Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ist kein Schnee in Sicht. Eher trüb zeigt sich das Wetter mit Regen und niedrigen Temperaturen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in der Nacht zum Montag von Unterfranken bis zum Bayerwald verbreitet Glätte durch gefrierende Nässe, gebietsweise auch Glatteis durch gefrierenden Nieselregen geben.

Es wird wärmer in München

Im Laufe der nächsten Woche wird es ebenfalls keine weißen Flocken schneien, denn die Temperaturen gehen weiter rauf. Bis zu Silvester könnte das Thermometer in München sogar bis auf elf Grad steigen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage