Wetter für München und Bayern: Ostern wird's kühler, aber auf die Sonne ist Verlass

Nach einem angenehm warmen Gründonnerstag fallen die Temperaturen wieder - doch es gibt am Osterwochenende Sonne satt.

München - Der Karfreitag ist bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. In der Nacht ziehen vor allem an den Alpen Wolken auf, am Samstag regnet es dann vereinzelt.

Wetter an Ostern: Viel Sonne, aber Kälte kommt zurück

Im Tagesverlauf lockert das Ganze dann merklich auf, und die Sonne setzt sich durch. Die klare Nacht zum Sonntag wird dann mit Temperaturen bis -3 Grad kalt, am Ostersonntag und auch am Ostermontag zeigt sich dann häufig die Sonne.

Sonnenbrille, Sonnencreme und Jacke braucht man also am langen Osterwochenende in Bayern. Die Temperaturen steigen nur langsam wieder an - dafür werden wir an Ostersonntag und Ostermontag mit strahlendem Sonnenschein belohnt.

