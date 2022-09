Wetter für München und Bayern: Oktoberfest startet kühl und nass

Wettertechnisch wird's ein ungemütlicher Wiesn-Auftakt: Ein aus Finnland kommendes Tief sorgt für ein kühles und nasses erstes Wochenende auf dem Oktoberfest.

Gut behütet: Eine Kopfbedeckung, welcher Art auch immer, ist das Wetter betreffend am ersten Wochenende keine schlechte Idee. (Archivbild)

München - Regen und maximal elf Grad – das Wetter macht ausgerechnet zum ersten Wiesn-Auftakt nach zwei pandemiebedingt abgesagten Festen nicht mit. Dennoch fällt der Oktoberfest-Start am Samstag nicht ins Wasser - es bleibt minutiös beim lange geplanten Ablauf.

Baumgärtner: "Wer eine vernünftige Lodenjacke hat, ist gut gekleidet"

Obwohl nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) "polare Meeresluft nach Deutschland" strömt und sich daher über das Wochenende hinaus ein unbeständiger und kühler Witterungsabschnitt ankündigt, ändert sich am festlichen Einzug der Wiesnwirte und Brauereien am Vormittag nichts.

Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU), der wie der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer Festkutsche sitzen wird, schreckt die Wetterprognose nicht. "Jetzt haben wir so viele Hürden gehabt: die Inzidenzen, das Aufbauen." Es gebe kein schlechtes Wetter - nur falsche Kleidung. "Wer eine vernünftige Lodenjacke hat, ist gut gekleidet, die ist regendicht."

Kaltfront von Norden durchquert Bayern - auch Gewitter möglich

In den Bierzelten ist wird es wegen der vielen Gäste ohnehin immer warm genug. Und die werden da sein, bevor OB Reiter in der Anstich-Boxe eintrifft, um genau um 12 Uhr das Volksfest mit dem Anzapfen des ersten Bierfasses zu eröffnen.

Am Nachmittag und Abend gibt es womöglich einzelne Gewitter mit örtlich stürmische Böen um 70 km/h sowie Graupel oder kleiner Hagel wahrscheinlich. In München werden es am Samstag wohl höchstens elf Grad.

Wetter in München: Auch beim Trachtenumzug wird's ungemütlich bleiben

Bis Montagmorgen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes soll es ebenfalls stürmische Böen, in Gipfellagen auch Sturmböen bis 85 km/h geben.

Am Sonntag bei meist starker Bewölkung gelegentlich, im Norden und Osten Bayerns im Tagesverlauf wieder häufiger Regen. In den Alpen bis etwa 1.500 Meter, im Bayerischen Wald anfangs bis 1.200 Meter herab Schnee.

Zudem wird es windig - gefühlt noch kälter. Am Sonntag zum großen Trachten- und Schützenzug durch München zum Oktoberfest bleibt es wohl ebenfalls ungemütlich, die Temperaturen liegen nur marginal höher. Zum Wochenbeginn dann wechselnd bis stark bewölkt - im westlichen Alpenvorland blinzelt zeitweise die Sonne durch.

Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht

"Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht", sagt Dominik Jung, "zwar deutet sich nächste Woche wieder mehr Sonnenschein an, aber es bleibt dabei eben auch kühl".

Laut der Prognose von "wetter.com" werden in München in der zweiten Wochenhälfte Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Immerhin soll es trocken bleiben, was die Schausteller freuen dürfte. Für die sind nasskalte Wiesn-Tage pures Gift fürs Geschäft.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage