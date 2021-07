Wetter für München und Bayern: Offizielle Hochwasserwarnung jetzt auch für die Landeshauptstadt

Nach viel Regen und Starkregen am Samstag wird es am Sonntag und zum Wochenstart schön und sonnig, aber das Gewitterrisiko steigt. Wegen der heftigen Niederschläge gilt an der Isar in München aber eine Hochwasserwarnung.

18. Juli 2021 - 12:02 Uhr | AZ

Sonntagmittag: Die Isar an der Maximiliansbrücke © AZ

München - Tief "Bernd" zieht langsam aus Deutschland ab, doch die Wetterlage bleibt weiter angespannt. An den Alpen ist weiterhin mit Regen zu rechnen und für München gibt der Hochwassernachrichtendienst Bayern eine Warnung heraus. Pegel der Isar steigt: Hochwasserwarnung für München Wegen der starken Niederschläge am Freitag und Samstag steige der Isar-Pegel noch weiter an. Die Warnmeldestufe 2 könnte bis Montag um 2 Uhr gar überschritten werden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Seit Samstagfrüh sind am zentralen und östlichen Alpenrand zwischen 40 und 140 l/qm gefallen. Bis in die Nacht zum Montag gehen hier weiterhin fast ohne Unterbrechung Schauer nieder, so der Deutsche Wetterdienst. Am ergiebigsten fallen sie in den Berchtesgadener Alpen aus: noch einmal sind 30 bis 70 l/qm zu erwarten. In Staulagen können sich hier lokal weitere 120 l/qm summieren. Dadurch besteht Unwettergefahr. Lesen Sie auch Unwetter und Hochwasser in Bayern: Katastrophenfall ausgerufen – zwei Tote X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Im restlichen Bayern setzt der Regen am Sonntag aus. Viele Wolken ziehen über Oberbayern, während sich in Franken das Hoch Dana allmählich durchsetzt. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Das Wetter wird etwas freundlicher. Die Sonne zeigt sich wieder. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Das Wetter wird etwas freundlicher. Die Sonne zeigt sich wieder. Montag: Es wird wärmer und sonniger. Höchstwerte 13 bis 26 Grad.

Es wird wärmer und sonniger. Dienstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt trocken. Höchstwerte 13 bis 25 Grad.