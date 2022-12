Wetter für München und Bayern: Obacht Blitzeis-Gefahr!

Es bleibt weiter frostig und kalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Das Wetter für München und Bayern.

Schnee in München: Auch in der kommenden Woche bleibt uns das Winterwetter erhalten.

München - Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Insbesondere in Bogenhausen, Schwabing-Freimann und in den westlichen Umlandgemeinden besteht am Mittwochnachmittag erhöhte Gefahr von Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. Es wird empfohlen, unnötige Fahrten zu vermeiden und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Es könne zu Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen kommen. Muss man doch ins Auto, soll man möglichst die Fahrweise anpassen, volltanken und Decken und warme Getränke dabei haben.

Am Mittwochvormittag waran den Alpen und im südlichen Vorland wieder mit gefrierendem Regen zu rechnen, später auch im nördlichen Vorland und im südlichen Niederbayern, hieß es nun. Es bestehe eine erhöhte Unwettergefahr durch Glatteis und mehrere Stunden das Risiko einer Eisschicht. Auch in der Nacht auf Donnerstag rechnet der DWD in Alpennähe mit Gefahr durch Glatteis.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage