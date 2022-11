Wetter für München und Bayern: Nochmal Sonne tanken, bevor es ungemütlich wird

Bis zum Montagvormittag herrscht in weiten Teilen Bayerns Nebel mit Sichtweite unter 150 Meter, teilweise sogar mit Frost und Glätte. Aber dann setzt sich die Sonne durch.

München - Nebel und Frost erwarten die Menschen in Bayern auch am Montagmorgen. Besonders vormittags bleibt es trüb. Gebietsweise müssen Autofahrer mit Frost und Glätte rechnen.

Kalt und neblig: Sonne setzt sich in Bayern später durch

Zum Wochenbeginn bleibt uns der zähe Nebel im nördlichen Schwaben, westlichen Schwaben und Oberbayern erhalten. Aber später setzt sich auch hier oft die Sonne durch; nur im Westen bleibt es auch tagsüber wolkig. Bei Temperaturen von 8 bis 15 Grad am östlichen Alpenrand bleibt es aber am Tag mild.

Dienstag: Nur im Osten und Süden Bayerns wird es freundlich

Am Dienstag heitert es stellenweise auf, nachdem die Nacht klar und kalt gewesen ist. Im Südosten Bayerns fallen die Temperaturen unter die Nullgrad-Grenze. In Franken ist geringer Regen angekündigt, während es im Osten und Süden (Föhn an den Alpen) sonnig bleibt. 7 bis 14 Grad zeigt das Thermometer an. Im restlichen Bayern bleibt es grau und trüb. Am Mittwoch kündigt sich Regen an...

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage