Wetter für München und Bayern: Neuschnee im Süden - Sonniges Wochenende in München

Im Süden Bayerns hat es in der vergangenen Nacht teilweise Neuschnee gegeben. In München gibt's jedoch noch keine Flocken, am Wochenende zeigt sich dafür hin und wieder die Sonne.

München - Im Süden Bayerns hat es von den Allgäuer Alpen bis zum Berchtesgadener Land sowie vereinzelt im Bayerischen Wald in der Nacht Neuschnee gegeben.

Oberhalb von 800 bis 1.000 Metern seien laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fünf bis zehn, örtlich sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Bis zum Donnerstagmittag sollen oberhalb von 1.000 Metern nochmals fünf bis zehn Zentimeter dazukommen. Auch im Bayerischen Wald soll im Laufe des Tages weiterer Schnee fallen.

Laut DWD könne es zu Glätte durch Schnee oder Schneematsch kommen. Am Morgen waren zunächst noch keine Unfälle bekannt. Der gefallene Schnee könne in den höheren Lagen, vor allem auf den Nordhängen, ein paar Tage liegen bleiben. In den Tälern und auf den Südhängen soll er schnell wieder abschmelzen, sagte ein Sprecher des DWD am Donnerstagmorgen.

München: Sonne-Wolken-Mix am Wochenende

In München und dem näheren Umkreis wird es erstmal noch keinen Schnee geben. Während der Donnerstag in der Landeshauptstadt noch regnerisch ist, klart es zum Wochenende hin etwas auf. Sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, Regen wird aktuell nicht erwartet. Wirklich wärmer wird es trotzdem nicht, die Temperaturen bewegen sich dauerhaft im einstelligen Bereich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage