Wetter für München und Bayern: Neue Woche startet mit viel Sonne

Am Wochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft: Nach einem Gewitter am Samstag wird sich am Sonntag die Sonne durchsetzen. Das Wetter für München und Bayern.

04. September 2022 - 12:50 Uhr | AZ

Die Sonne beleuchtet den Monopteros-Tempel im Englischen Garten in München. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

München - Nach einem Samstag mit viel Regen meldet sich am Sonntag die Sonne zurück. Auch die neue Woche zeigt sich zunächst freundlich. Am Sonntag kann es zwar einige Wolken und im Mittelgebirge auch Schauer geben, größtenteils kann man im Freistaat aber die Sonne und angenehme Temperaturen um die 20 Grad genießen. Wetter in München: Gewitter kündigen sich an Sonnig geht es dann auch in die neue Woche, auch wenn sich auch am Montag immer wieder Quellwolken auftürmen. Ab Dienstag ist es wechselnd bewölkt, es werden teilweise Schauer und Gewitter erwartet. Es bleibt aber warm. Auch am Mittwoch macht die Sonne eine Pause. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Sonne und Quellwolken, am Alpenrand Schauer. Höchstwerte 13 bis 24 Grad.

Sonne und Quellwolken, am Alpenrand Schauer. Montag: Oft Sonne, im Tagesverlauf viele Quellwolken. Höchstwerte 12 bis 26 Grad.

Oft Sonne, im Tagesverlauf viele Quellwolken. Dienstag: Viele Wolken, Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 24 bis 27 Grad.