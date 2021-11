Wetter für München und Bayern: Nebel und Sonne im Wechsel

Wir sollten die letzten Sonnenstrahlen genießen: Zum Ende der Woche wird es immer nebliger - und regnerisch. Nur in Hochladen bleibt es meist klar.

In München wird es am Wochenende sonnig und mild.

München - Langsam aber sicher setzt sich das typische Novemberwetter doch durch. Es wird tagsüber zwar immer wieder sonnig, doch auch Nebel und Frost bleiben uns nicht erspart.

Am Mittwochmorgen ist es vor allem in Flussgegenden trüb und neblig, ansonsten im Laufe des Tages heiter. Vor allem in Alpennähe ist mit milden Temperaturen von bis zu 14 Grad zu rechnen.

Viel Nebel, teilweise Sonne

Auch in der Nacht zu Donnerstag hält der Nebel Einzug, nur in den Hochlagen bleibt es meist klar.

Der Start in den Donnerstag ist trüb, bevor es gebietsweise auflockert und die Sonne in höheren Lagen für milde Temperaturen bis zu 13 Grad sorgt. Meist nur schwacher Wind.

Am Freitag ist es bayernweit den ganztags meist neblig, nur ganz vereinzelt kommen Sonnenstrahlen durch. Das Wochenende wird neblig und regnerisch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage