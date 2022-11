Wetter für München und Bayern: Nasses und ungemütliches Wochenende

Ein Wochenende mit der warmen Decke auf dem Sofa? Der November startet jedenfalls nass und kalt, erst am Montag wird es ein bisschen wärmer.

München - Der goldene Oktober liegt hinter uns, jetzt hat uns der graue November gepackt: Das bedeutet Regen und kühlere Temperaturen.

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, fließt weiterhin erwärmte Meeresluft polaren Ursprungs nach Bayern. Am heutigen Samstag ist es nass und kalt, auf den Alpen landet ein wenig Neuschnee. Zum Abend von Nordwesten her meist trocken und vorsichtige Auflockerungen.

Sonntag startet mit viel Nebel

Am Sonntagmorgen steigt dann verbreitet Nebel auf, gebietsweise wird's frostig und glatt. In den Alpen und in höheren Mittelgebirgslagen scheint schon morgens die Sonne, in tiefen Lagen und hier vor allem in Niederbayern und an der Donau bleibt es ganztägig trüb.

Der Montag bringt vor allem in Nordbayern viele Wolken und auch Regen. Nach Süden hin setzt sich dann die Sonne gegen die Wolken durch. Auch die Temperaturen steigen, es wird milder - im östlichen Alpenvorland bis 17 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage