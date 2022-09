Wetter für München und Bayern: Nass und kalt – Greisliger Wiesn-Start erwartet

Noch ist's ein paar Tage hin bis zum Oktoberfest-Start. Die ersten Wetter-Prognosen sehen allerdings alles andere als vielversprechend aus.

München - Die letzten Sonnenstrahlen sollten die Menschen in Bayern noch genießen, denn bald kommt der Kälteeinbruch. Spätestens ab Mittwoch ziehen Gewitter und Regen im Freistaat auf.

Auch zum Wiesn-Start am kommenden Samstag (17. September) könnte es nass werden. "Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Während es am Dienstag im südlichen Alpenvorland noch 27 Grad werden können, kühlt es dort am Ende der Woche voraussichtlich auf zwölf bis sieben Grad ab.

Wiesn-Besucher müssen sich warm anziehen, wenn sie zum Anstich am Samstag nicht frieren wollen: Mehr als 13 Grad sind vermutlich kaum drin.

Im Verlauf der Woche ziehen dann auch wieder dunklere Wolken auf. Der Norden Bayerns ist durchwegs bedeckt und es regnet beinahe ohne Pause. Lediglich in den Alpen und im Vorland ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwas Sonne zu erwarten. Im Verlauf des Tages steigt aber die Gewitterwahrscheinlichkeit und der Wind nimmt zu.

Noch ist die Prognose auf wackeligen Füßen, aber zum Wiesn-Anstich am Samstag soll es weitgehend trocken bleiben.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage