Wetter für München und Bayern: Nächste Woche über 20 Grad möglich!

In der kommenden Woche könnten die Temperaturen die 20-Grad-Marke knacken. Es wird mild und freundlich.

In den kommenden Tagen zeigt sich auch immer wieder die Sonne. (Archivbild)

München - Das Wetter in Bayern bleibt weiterhin mild. Niederschlag ist den Meteorologen zufolge vorerst nicht zu erwarten – so liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstag und Freitag bei null Prozent.

Regnerisch - und auch wieder etwas kälter - könnte es dann aber am Samstag werden. Maximal sind zehn Grad möglich, hinzu kommt eine Regenwahrscheinlich von 90 Prozent. Der Samstag bleibt jedoch der einzige regnerische Tag in der nächsten Zeit, bereits ab Sonntag wird es wieder deutlich freundlicher. Kommende Woche sollen die Temperaturen dann sogar über die 20-Grad-Marke gehen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage