Wetter für München und Bayern: Nach schwerem Gewitter ruhig, aber nass

Nach dem Unwetter am Montagabend entspannt sich die Wetterlage in München. Es wird deutlich kühler und regnerisch.

Dießen am Ammersee: Eine Böenfront zieht auf und bringt ein Gewitter mit Sturmböen und starkem Regen mit sich. Dieses ging später in der Region München nieder.

München - Vor der Kaltfront kam das Unwetter. Am Montagabend haben sich über München und auch in anderen Teilen Bayerns schwere Gewitter entladen. In der Landeshauptstadt gab es Sturmböen mit bis zu 90 km/h und Starkregen. Größere Schäden blieben aus, anders als beispielsweise im Allgäu. Es habe vor allem im Ostallgäu, darunter in Füssen, mehrere Einsätze gegeben, Tiefgaragen oder Keller seien mit Wasser vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gebe aber bisher keine Mitteilungen über Verletzte. Ab Dienstag verabschieden sich die Gewitter langsam – aber auch der Sommer.

So soll das Wetter am Dienstag und Mittwoch werden

Am Dienstag und am Mittwoch regnet es immer wieder. Die Temperaturen sinken nochmal auf höchstens 18 Grad. So geht es auch in den folgenden Tagen weiter: es bleibt bewölkt und zeitweise regnerisch bei Höchsttemperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage