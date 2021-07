Wetter für München und Bayern: Nach heftigen Unwettern bleibt es unbeständig

Der Freitag brachte heftige Unwetter und auch in den kommenden Tagen soll es vielerorts nass und ungemütlich bleiben. In München bieten der Samstag und der Montag Lichtblicke.

Ein Mann schiebt sein Fahrrad in Ansbach über eine überschwemmte Kreuzung. Insbesondere im Süden Deutschlands ist es am Freitag zu zahlreichen wetterbedingten Notfällen und Einsätzen von Polizei und Feuerwehr gekommen.

München - "Ein Tief drückt dem nächsten Tief quasi die Klinke in die Hand", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Blick auf die kommenden Tage.

Kurzes Zwischenhoch in Bayern

Ein kurzes Zwischenhoch sorge für eine Wetterberuhigung mit etwas Sonne, bevor am Nachmittag von Westen her die nächste Gewitterzone heranziehe. Am Samstag wird es in München endlich wieder mal schön: Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sind Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich.

Heißer Montag kündigt sich in München an

Auch am Sonntag gibt es vermutlich mehr Sonne als Wolken, nachdem die Schauer oder auch Gewitter vom Vormittag überstanden sind.

Ungewöhnlich heiß wird es dann pünktlich zum Wochenanfang: Sonne satt bei Höchstwerten von 28 Grad ist dann angesagt. Schon am Dienstag wird es aber wieder regnerisch-kalt.

Die Aisch ist über die Ufer getreten: Autos stehen im Hochwasser auf einem Parkplatz. © Daniel Karmann/dpa

Starkregen, Hochwasser, Stromausfall: Unwetter im Süden

Ein Regenguss nach dem anderen, Unwetter und Überschwemmungen: Insbesondere im Süden Deutschlands kam es am Freitag zu zahlreichen wetterbedingten Notfällen und Einsätzen von Polizei und Feuerwehr.

Schwer betroffen war der fränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Dort wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Der Unterricht an den Schulen sei eingestellt worden, teilte das Landratsamt mit.

Hochwasserwarnungen im Norden Bayerns

Im Norden Bayerns wurden für mehrere Gebiete Hochwasserwarnungen ausgerufen. In Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) waren viele Menschen ohne Strom. Es habe einen kompletten Stromausfall im Ortskern gegeben, sagte Kreisbrandrat Frank Bauer. Er rechne aber damit, dass der Schaden noch am Abend behoben werden könne.

Nicht nur im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sondern auch in der Stadt Ansbach wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Zum Teil seien ganze Ortschaften des Kreises von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, sagte Matthias Hirsch, Sprecher des Landkreises Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Verletzt sei aber niemand worden – das meldeten am Freitag auch die Leitstellen der anderen betroffenen Gebiete in Franken. Die Regenfälle ließen am Abend nach.

Allzeit-Pegelhoch innerhalb weniger Stunden

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern stiegen die Pegelstände in der Gegend rasant. Die Zenn stieg bei Stöckach innerhalb weniger Stunden um rund 2,50 Meter auf ein Allzeit-Pegelhoch an. Auch Sulzach oder Altmühl verzeichneten teils meterhohe Anstiege.

Vor allem in Mittelfranken, aber auch in anderen Regionen wurden Überschreitungen bis zu Meldestufe 4 angegeben, bei der bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet sind oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich ist. In Unterfranken war die A3 nach Angaben des Landkreises Kitzingen zwischen Wiesentheid und Schwarzach gesperrt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage