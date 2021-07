Wetter für München und Bayern: Nach Gewitter-Nacht wird's wieder sonniger

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montagabend vor starken Gewittern in der Landeshauptstadt. Nach dem Regen wird es wieder freundlicher – allerdings nur vorübergehend.

Ein Blitz schlägt am Abend in den Turm des Rathauses in der Innenstadt der bayerischen Landeshauptstadt ein. (Archivbild)

München - Auf die Landeshauptstadt rollten am Montagabend vom Südwesten dicke, schwere Gewitterwolken zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel. Es galt eine amtliche Unwetterwarnung für den Kreis und die Stadt München.

Die dunklen Wolken sind vorbeigezogen, München ist im Vergleich zu anderen Teilen in Bayern glimpflich davongekommen. Nach dem Unwetter wird es im gesamten Freistaat am Dienstag wieder kurzzeitig etwas freundlicher. Nach Angaben des DWD wechseln sich Sonne und Wolken ab, am östlichen Alpenrand ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Am Abend werden auch im Alpenvorland wieder Gewitter erwartet. In Bayern steigt das Thermometer auf Werte von bis zu 28 Grad.

Nach einem wechselhaften Mittwoch zeigt sich am Donnerstag und Freitag in München und Bayern vielerorts vermehrt die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage