Wetter für München und Bayern: Nach frostigem Start wird es regnerisch

Der Freitag startet in München frostig und kalt. Am Mittag wird es milder, dafür setzt Regen ein. Das Wetter für München und Bayern.

München - Der Herbst verabschiedet sich langsam in Bayern, die Nächte werden zunehmend kälter. Am Freitagmorgen zeigte das Thermometer in München lediglich 0 Grad an. Im Laufe des Tages setzen mildere Temperaturen ein, es wird regnerisch.

Stark bewölkt oder neblig-trüb in Bayern

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es in weiten Teilen Bayern stark bewölkt oder neblig-trüb. Vereinzelt scheint kurz die Sonne durch. Durch ein Tief aus Schottland gelangt feuchte und anfangs noch relative milde Luft in den Freistaat. In der Nacht auf Samstag kann es gebietsweise starke Schauer geben. Auch am Wochenende werden sich die Wetteraussichten nicht unbedingt bessern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage