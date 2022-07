Wetter für München und Bayern: Nach der Regendusche trocken und kühler

Die Bullenhitze hat vorerst ein Ende. Nach dem extrem heißen Montag und den Gewittern am Abend und in der Nacht pendeln sich die Temperaturen auf ein erträgliches Maß ein.

Wolken ziehen am Nymphenburger Kanal in München über das Schloss Nymphenburg.

München - Der Sommer bleibt, wird weniger heiß, aber schwüler: Nach einem fast unerträglich warmen Wochenstart mit verbreitet deutlich mehr als 30 Grad Celsius hat Bayern in der Nacht zum Dienstag endlich etwas Abkühlung bekommen. In der Nacht zum Dienstag gab es verbreitet Regen, aber teilweise auch Sturm und Gewitter. Entspannung gibt es auch in Sachen Waldbrandgefahr. Die soll zur Wochenmitte sinken.

Hitzewarnung für München

Die Temperaturen im Freistaat sollen nach der Wetterberuhigung am Dienstag laut Vorhersage zwischen 23 und 29 Grad liegen. Die folgenden Tage sollen sie sich etwa in diesem Bereich einpendeln – auch in der Landeshauptstadt.

"Die gefühlte Temperatur geht nicht so deutlich zurück wie die gemessene", sagte ein DWD-Sprecher in München. Grund sei die hohe Luftfeuchtigkeit. "Es wird schwül bleiben." Auch in der zweiten Wochenhälfte ändere sich wahrscheinlich wenig daran.

Am Dienstag sei die Sonne deutlich weniger präsent als zuletzt. "Weite Teile Bayerns bleiben ab Dienstag aber trocken." Nachts dürften die Temperaturen bei angenehmen 10 bis 16 Grad liegen. Am Mittwoch sind im Bergland von nachmittags an vereinzelt Gewitter möglich. Zum Ende der Woche steigt auch in München wieder die Wahrscheinlichkeit von Regen- und Gewitterschauern.

