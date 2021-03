Wetter für München und Bayern: Mix aus Sonne, Wolken und Schnee  es bleibt wechselhaft

Das Wetter in München bleibt mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schnee weiter unbeständig. Der Frühling muss weiter warten.

München - Der Donnerstag startet in Bayern mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Zudem schneit es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Süden des Landes. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad an den Alpen und 7 Grad am unteren Main.

Am Freitag kommen mehr Wolken auf, zudem schneit es stärker. Am Nachmittag erwarten die Wetterexperten im Norden des Landes nur noch vereinzelte Schauer und mehr Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 7 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage