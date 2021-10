Wetter für München und Bayern: Mittwoch bis zu 25 Grad am Alpenrand möglich

Der Mittwoch könnte in Bayern nochmal besonders mild werden, Grund dafür ist Föhn-Wetter. Am Donnerstag kühlt es dann aber stark ab, dazu kann es immer wieder regnen.

München - Am bayerischen Alpenrand können die Temperaturen am Mittwoch örtlich auf bis zu 25 Grad klettern. In weiten Teilen der Gebirgsregion seien bis zu 23 Grad zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD)am Dienstag in München.

Grund dafür seien die "föhnischen Bedingungen", die von Westen her milde Luft in die Alpengegend brächten. Auch im Rest des Freistaats rechnen die Meteorologen am Mittwoch mit milden Temperaturen, oft jenseits der 20 Grad. Selbst im äußersten Norden Bayerns, wo eine Kaltfront aufziehe, dürfte es bis zu 16 Grad warm werden, sagte der DWD-Sprecher.

Ab Donnerstag soll es dann deutlich kälter werden, in München werden Temperaturen um die zehn Grad erwartet. Zudem kann es auch immer wieder zu Schauern kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage