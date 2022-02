Wetter für München und Bayern: Mildes Wochenende - orkanartige Böen in den Bergen

Am Wochenende bleibt es bei überwiegend milden Temperaturen in weiten Teilen Bayerns bewölkt, in den Bergen zeigt sich öfters die Sonne. Am Sonntag kann es dort zu orkanartigen Böen kommen.

München - Nachdem es in den vergangenen Tagen wechselweise bewölkt und sonnig bei milden Temperaturen war, bleibt es zum Wochenende weiterhin mild mit wieder etwas mehr Schnee und Regen.

Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Mix

Am heutigen Samstagvormittag kommt es vor allem in den Mittelgebirgen und an den Alpen streckenweise zu Glätte. In höher gelegenen Regionen geht der anfängliche Regen später in Schnee über.

Im Alpenvorland zeigt sich zeitweise die Sonne. Es weht ein stark böiger, am Abend nachlassender Westwind. In der Nacht zum Sonntag in Franken erneut Regen, in den Mittelgebirgen oberhalb 400 Metern Schnee mit Glätte.

Orkanartige Böen in den Bergen möglich

Am Sonntag gibt's anfangs im Süden noch etwas Sonne, dann ziehen von Norden her dichte Wolken auf - und es regnet. Im Bergland schneit's. Der heftige Winde erreicht in Böen zum Teil Sturmstärke, auf den Bergen kommt es zu orkanartigen Böen.

Die neue Woche startet am Montag wolkig und vor allem anfangs häufig mit Schnee-, Regen- und Graupelschauer. An den Alpen haben wir noch länger anhaltenden Schneefall. Maxima zwischen 2 und 7 Grad, im Raum Aschaffenburg bis 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag im Südosten noch letzte Schneeschauer, sonst wechselnd bewölkt und zunächst meist trocken. Vorsicht: Erneut Glätte durch überfrierende Nässe oder geringen Schnee.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage