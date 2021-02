Wetter für München und Bayern: Mildere Temperaturen zum Wochenstart

Nach einem sonnig-frostigen Wochenende in München klettert das Thermometer zum Wochenstart wieder etwas an. Zur Wochenmitte ist Regen möglich.

München - Traumhaft sonnig aber bitter kalt – wer gut eingepackt war, konnte das vergangene Wochenende in München und auch in den Bayerischen Ausflugsregionen unter wolkenlosem, blauem Himmel genießen. Das Wetter lockte am Sonntag viele nach draußen, ohne dass es zu zu großen Menschenansammlungen kam.

Glatteisgefahr am Montag

Bevor es dann zum Wochenstart etwas milder wird, sollen in der Nacht zum Montag die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen fallen. Am Montag gibt es dann anfangs noch Sonne, im Tagesverlauf ziehen zunehmend Wolken auf. Sollten es aus diesen ein bisschen Niederschlag geben, kann es auf den durchgefrorenen Straßen gefährlich glatt werden. Die Höchstwerte erreichen teilweise wieder Plusgrade von bis zu 4 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage