Wetter für München und Bayern: Milder Wochenstart

Das Wochenende geht warm zu Ende, und nach einem regnerischen Montag wird es in Richtung Wochenmitte wechselhaft- Das Wetter für Bayern und München.

Das Wetter in Bayern bleibt in den nächsten Tagen mild und wechselhaft.

München - Der Sonntag hält für ganz Bayern milde Temperaturen bereit: Besonders in Südbayern scheint die Sonne. In der Nacht zum Montag breiten sich allerdings Gewitter aus.

Regnerischer, milder Montag

Mit vielen Wolken, gebietsweise schauerartigem Regen und vereinzelt auch Gewittern startet München in die neue Woche. Im nördlichen Franken bleibt es bei nur einzelnen Schauern vielerorts trocken, möglich sind maximal 15 bis 21 Grad, die höchsten Werte sagen die Meteorologen für Mainfranken voraus.

Am Dienstag lösen sich örtliche Nebelfelder vor allem südlich der Donau dann aber auf: Der Tag bringt hier viel Sonne.

Im übrigen Bayern wird's nicht ganz so schön: Entlang der östlichen Mittelgebirge kann es auch stark bewölkt werden, hier drohen einzelne Schauer.

Im Alpenvorland klettern die Temperaturen auf 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Franken in Böen frischer Südwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch dann bleibt es zunächst noch gering bewölkt, teils aber mit Nebelbildung. Von Westen her ziehen dichtere Wolken auf, und in der zweiten Nachthälfte kann es gebietsweise etwas regnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage