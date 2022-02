Wetter für München und Bayern: Milde Temperaturen - sonniges Wochenende in den Alpen

Nach einigen Tagen mit starkem Schneefall wird es immer milder. Am Wochenende ist es in weiten Teilen Bayerns bewölkt, in den Bergen soll aber die Sonne scheinen.

03. Februar 2022 - 09:04 Uhr | AZ

In München wird es in den nächsten Tagen teilweise nass. (Archivbild) © dpa/Christina Pahnke

München - In den vergangenen Tagen haben Glätte, Frost und Schnee das Wetter in Bayern beherrscht. Nun wird es wieder milder. Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Mix Am Donnerstag ist es vielerorts stark bewölkt und teilweise nass, es besteht ein Glatteisrisiko. Nur im höheren Bergland schneit es noch. Ab mittags wird es trocken und es lockert auf. In der Nacht zum Freitag teilweise etwas Regen, im Süden ist es meist trocken, aber neblig. Am Freitag zeigt sich die Sonne in den Alpen, sonst ist es meist bedeckt, es kann auch regnen. In der Nacht zum Samstag wird es nass, in den Bergen kann es auch wieder schneien. Am Samstag ist es in ganz Bayern meist stark bewölkt, nur im Alpenland lockert es auf. Der Sonntag wird der schönere Tag des Wochenendes, im Süden des Freistaats ist es sonnig, im Norden viele Wolken. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Donnerstag: Zunehmend trocken, es lockert auf. Mildere Temperaturen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Zunehmend trocken, es lockert auf. Mildere Temperaturen. Freitag: Wolken und gebietsweise Regen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Wolken und gebietsweise Regen. Samstag: Sonne in den Alpen, sonst bewölkt. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Sonne in den Alpen, sonst bewölkt. Sonntag: Im Süden scheint die Sonne, im Norden viele Wolken. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.