Wetter für München und Bayern: Letzte Sonnentage vor dem Herbsteinbruch?

Vor dem Wiesn-Start am Samstag kommt der Kälteeinbruch. Erstmal scheint aber noch die Sonne.

München - Die letzten Sonnenstrahlen sollten die Menschen in Bayern am Dienstag noch genießen, denn ab Mittwoch ziehen Gewitter und Regen im Freistaat auf.

Die warmen Temperaturen in den Mittzwanzigern am Dienstag werden abgelöst von dunklen Wolkenfeldern und vielen Niederschlägen am Mittwoch. Die dicksten Regenwolken sollten sich zwar in der Nacht auf Freitag wieder verziehen, dennoch bleibt es kühl und wechselhaft.

Zum Wiesn-Start am kommenden Samstag (17. September) könnte es nass werden. "Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Während es am Dienstag im südlichen Alpenvorland noch 27 Grad werden können, kühlt es dort am Ende der Woche voraussichtlich auf zwölf bis sieben Grad ab.

Wiesn-Besucher müssen sich warm anziehen, wenn sie zum Anstich am Samstag nicht frieren wollen: Mehr als 13 Grad sind vermutlich kaum drin.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage