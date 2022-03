Wetter für München und Bayern: Langsam kündigt sich der Frühling an

Auch in den kommenden Tagen scheint die Sonne in München weiter – im Vergleich zum Wochenstart wird es nun aber deutlich wärmer.

München - Reichlich Sonne, aber dennoch frostige Temperaturen: So lässt sich das Wetter vom vergangenen Wochenende und dem neuen Wochenstart wohl treffend beschreiben. Auch am Dienstag sieht es ähnlich aus. Gegen Mittag kommt die Sonne durch, kalt bleibt es bei Temperaturen von maximal fünf Grad aber dennoch.

Erst am Mittwoch sieht man dann auch einen Unterschied auf dem Thermometer. Für Mittwoch sind aktuell neun Grad vorhergesagt, am Donnerstag sollen die Temperaturen in München sogar zweistellig werden. Regen oder gar Schnee wird in den kommenden Tagen nicht erwartet – der Frühling kündigt sich langsam aber sicher an!

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage