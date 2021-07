Wetter für München und Bayern: Kurz vor neuer Hochwasser-Warnstufe Isar-Pegel steigt weiter an!

Die Hochwasser-Gefahr in Bayern ist noch nicht gebannt. Die Pegel der Flüsse können weiter ansteigen, so auch die Isar in der Landeshauptstadt München. Die neue Woche startet aber überwiegend sonnig.

München - Es war ein verehrendes Regenwochenende im Alpenraum. Die Schäden, vor allem im Berchtesgadener Land sind groß. Zwar soll es zum Wochenstart nicht mehr regnen, aber wegen der heftigen Niederschläge und den Überschwemmungen bringen Flüsse und Bäche das Wasser von den Bergen in die Talregionen.

Pegel der Donau steigt an - aber keine Hochwasserwarnung

In Passau stieg der Pegelstand der Donau zunächst zwar an, blieb in der Nacht zum Montag aber dann stabil und erreichte nicht, wie zuvor befürchtet, die höchste Hochwasserwarnstufe. Uferpromenade und Parkplätze waren bereits überflutet worden, Bewohner schützen Häuser mit Sandsäcken und Barrieren.

Pegel der Isar steigt: Hochwasserwarnung für München

Für München und die Umgebung gilt dagegen noch immer eine Hochwasserwarnung des Hochwassernachrichtendienstes Bayern. Die Isar ist teilweise über das Ufer getreten.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern erwartete am Pegel München/Isar, dass der Fluss am Montagfrüh kurzzeitig die Meldestufe 2 überschreiten werde. Am Pegel Freising sei das Überschreiten der Meldestufe 1 am frühen Morgen nicht auszuschließen.

Meldestufe 2 bedeutet eine Warnung vor Überschwemmungen und "Ausuferungen". Bei Meldestufe Drei wird vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten gewarnt.

Kurz vor Meldestufen 2: Isar-Pegel in München bei 291 Zentimeter

Am Montagmorgen (7.45 Uhr) misst der Pegel der städtischen Isar 291 Zentimeter, das berichtet der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Die Meldestufe 1, gilt ab 240 Zentimeter, wird in München damit deutlich überschritten. Ab einem Messwert von 300 Zentimeter gilt dann Meldestufe 2. Es fehlen also lediglich nur noch neun Zentimeter. Fest steht: Die Isar wird noch weiter ansteigen.

Am Sonntagabend um 19 Uhr lag der Wasserstand der Isar noch bei 266 Zentimeter.

Hubschrauber-Einsatz an der Isar: Menschen von Isar-Insel gerettet

An der Isar kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz mit Hubschrauber, weil am Flauchersteg Menschen auf einer Insel mitten im reißenden Fluss festsaßen. Es sei aber niemand in Gefahr gewesen oder verletzt worden, so ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr musste zum Flauchersteg ausrücken © dpa/Manuel Schwarz

Seit Samstagfrüh sind am zentralen und östlichen Alpenrand zwischen 40 und 140 l/qm gefallen. Bis in die Nacht zum Montag gehen hier weiterhin fast ohne Unterbrechung Schauer nieder, so der Deutsche Wetterdienst. Am ergiebigsten fallen sie in den Berchtesgadener Alpen aus: noch einmal sind 30 bis 70 l/qm zu erwarten. In Staulagen können sich hier lokal weitere 120 l/qm summieren. Dadurch besteht Unwettergefahr.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage