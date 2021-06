Wetter für München und Bayern: Kräftige Schauer und Gewitter erwartet

Nach einem regnerischen Wochenende zeigt sich das Wetter in Bayern auch zum Wochenstart von seiner ungemütlichen Seite. Die Meteorologen erwarten von Franken bis in den Süden des Freistaats teils kräftige Schauer und Gewitter. Das Wetter für München und Bayern.

In der Region von Niederbayern bis in das Chiemgau bleibt es dagegen trocken. Im Osten des Landes scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 25 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt der Himmel grau: Die Wetterexperten rechnen am Dienstag und Mittwoch wieder mit Wolken, Starkregen und Gewitter.

In den vergangenen Tagen waren die Feuerwehren in einigen Regionen im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor "extremen Gewittern" in Teilen Bayerns gewarnt. Vom Main bis zu den Alpen wurden in vielen Orten Keller und Straßen überflutet, Blitze richteten Schäden an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage