Wetter für München und Bayern: Kommt der erste Schnee?

Bereits in der Nacht auf Samstag könnte es bis in die Niederungen Schnee geben, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Sonne zeigt sich dieser Tage nur selten in München.

München - Der Start in den letzten Tag der Arbeitswoche ist in München grau und eisig kalt. In Nordbayern sind schon vormittags einzelne Schneefälle, im Süden ist es tagsüber noch regnerisch. Gegen Abend könnte daraus aber der erste Schnee dieses Winters werden: Der DWD rechnet mit 1 bis 3 cm Neuschnee bis Samstag Morgen.

Bringt die kalte Luft auch Schnee mit?

Ein Höhentief über Europa bestimmt trotz hohen Luftdrucks über Nordeuropa das Wetter in Bayern. Von Nordosten gelangt kalte Kontinentalluft heran, meldet der DWD.

Mit diesen tieferen Temperaturen und zunehmenden Regen-Wahrscheinlichkeiten steigt allerdings zum Wochenende hin die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in tieferen Lagen Schnee geben könnte.

Erster Schnee in München am Wochenende?

Im Verlauf des Freitags ziehen die Regenwolken auch in München auf, gegen Abend und in der Nacht ist gebietsweise sogar mit Schnee zu rechnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage