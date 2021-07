Wetter für München und Bayern: Kleiner Lichtblick für das Wochenende

Der Freitag wird vielerorts nass und greislig, insbesondere in einem Streifen von Mittel- bis nach Oberfranken. Anfangs ist auch in Schwaben und im westlichen Oberbayern Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 30 l/qm in wenigen Stunden zu rechnen.

09. Juli 2021 - 13:35 Uhr | AZ

Am Wochenende soll es endlich wieder sonniger und heller werden © Sven Hoppe/dpa

München - Noch am Freitagmorgen hatte der vor Gewitter und Starkregen für München veröffentlicht. Blitz und Donner sowie kübelweise Nass von oben sind dann aber doch ausgeblieben. Aber auch im Verlauf des Freitags kann es vielerorts noch zu kräftigem Regen und gebietsweise Gewittern kommen. Am Samstag gibt es zunächst viel Sonne, ab Mittag vermehrt Quellwolken. Ab Nachmittag kann es am westlichen Alpenrand zu erneuten Gewittern kommen. Der Sonntag beginnt vielerorts wolkig mit gelegentlichen Regenschauern. Am Nachmittag setzt sich dann immer mehr die Sonne durch. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Freitag: Regen in der Nacht, der erst abends nachlässt, bedeckt. Höchsttemperaturen 14 bis 19 Grad.

Regen in der Nacht, der erst abends nachlässt, bedeckt. Samstag: Kaum Wolken, viel Sonne. Höchsttemperaturen 11 bis 23 Grad.

Kaum Wolken, viel Sonne. Sonntag: Mehr Wolken ziehen auf, es bleibt aber sonnig. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.