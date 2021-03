Wetter für München und Bayern: Kein Frühling in Sicht - Weiter viel Regen und Schnee

Weiterhin viel Regen und Schnee in Bayern. Außerdem wird vor Glätte gewarnt.

München - Bayern startet mit Regen, Schnee und Glätte in den Dienstag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erwarten die Meteorologen viele Wolken und in Alpennähe viel Schnee. Ansonsten regnet es im Freistaat.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 0 Grad in Alpentälern und 9 Grad am Untermain. Zudem warnt der Wetterdienst vor Glätte und Frost, im äußersten Süden zudem vor starkem Schneefall. Auch am Mittwoch sagen die Wetterexperten wieder Wolken und Regen voraus, an den Alpen Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Alpentälern und 8 Grad in Unterfranken.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage