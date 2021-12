Wetter für München und Bayern: Katwarn ausgelöst - mit Warnung vor Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt am Mittwochmorgen um 8 Uhr eine Unwetterwarnung der Stufe 3 heraus. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es glatte Straßen. Die Sonne versteckt sich hinter einer dicken Wolkenschicht.

München - Schnee, Regen und Glätte werden in weiten Teilen Bayerns erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Mittwoch besonders Schwaben, Oberbayern und Oberfranken davon betroffen. Örtlich könne es im Allgäu bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben, während es in Unterfranken kaum schneien soll. Die Temperaturen liegen dabei zwischen minus fünf und plus fünf Grad.

"Extremwetter": Wetterdienst mit amtlicher Unwetterwarnung vor Glatteis

Im Westen und Süden Bayerns hat Katwarn ausgelöst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch um 8 Uhr eine Unwetterwarnungen der Stufe 3 herausgegeben. Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Es können starke Behinderungen auf Straße und Schiene geben. Man rät gar von Autofahrten ab.

Weiterhin Schneefall in Bayern, aber keine vorweihnachtliche Winterpracht

In der Nacht zum Donnerstag wird auch der Südosten Bayerns viel Neuschnee erhalten. Auch am Donnerstag kann es in Teilen Bayerns schneien oder regnen bei Temperaturen zwischen minus zwölf in Alpentälern und plus ein Grad am unteren Main.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage