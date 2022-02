Wetter für München und Bayern: Kaltfront mit Regen kommt

Der Montag bleibt bayernweit noch trocken, ehe es abends dann tröpfelt. Eine Kaltfront überrollt den Freistaat. Regen ist im Anmarsch. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Nach dem Sonnen-Wochenende bleibt es am Montag noch mild. Aus dem Ländle kommt trockene Luft nach Bayern, bevor am Abend von Westen her eine Kaltfront auf den Freistaat übergreift.

Wetter in München: Nebel legt sich - und die Sonne kommt durch

Die Nacht auf Dienstag wird dicht bewölkt, es soll dann auch regnen. Im Südosten und in Alpentälern leichter Frost zu erwarten. Im Osten - von der Oberpfalz bis ins östliche Oberbayern - ist wegen gefrierendem Regen mit Glatteis zu rechnen. Ab 900 Höhenmeter soll es schneien.

In der Nacht zum Mittwoch soll es nach einer vorübergehender trockener Phase erneut regnen. Schnee nur im Bergland, im östlichen Alpenvorland hingegen Glatteis durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage