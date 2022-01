Wetter für München und Bayern: Kälte, Frost und viel Sonne

Das Winterwetter in Bayern zeigt sich aktuell von einer schönen Seite. Denn trotz Kälte und Frost ist es fast überall klar und sonnig.

München - Eigentlich verheißt sonniges Wetter auch warme Temperaturen. Dass dem vor allem im Winter nicht so sein muss, zeigt die aktuelle Lage in Bayern. Denn trotz Sonnenschein ist es kalt.

Vorerst wird sich an dem Wetter auch nicht viel ändern. Am Freitag bringt ein Hoch mit Schwerpunkt über England etwas mildere Luft nach Bayern. Dann sind sogar Temperaturen von bis zu 9 Grad in München möglich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage