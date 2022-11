Wetter für München und Bayern: Jetzt wird's herbstlicher

Ab Mittwochnachmittag ziehen düstere Wolken auf und es wird kühler.

München - Vielleicht ist er jetzt endgültig da, der nasskalte Herbst: Ab Mittwochnachmittag sind Gewitter möglich und für die kommenden Tage wird es merklich kühler. Eine Kaltfront überquert zögernd von Nordwesten her Bayern, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Sonniges Wochenende in Sicht

Der Regen zieht von Franken her in südöstlicher Richtung über den Freistaat, gebietsweise bleibt es aber bis in die Abendstunden trocken. Für die Tage darauf bleibt es dann aber oft bewölkt und die nächtlichen Nebelfelder werden zäher. Freundlicher könnte es dann am Wochenende wieder werden: Für den Samstag wird trotz hoher Wolken viel Sonne erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage