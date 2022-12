Wetter für München und Bayern: In der Silvesternacht bleibt's trocken

Zu Silvester kann es im Voralpenland ungewöhnlich warm werden. Um Mitternacht bleibt es trocken und klar. Überhaupt beginnt das neue Jahr beginnt überall in Bayern recht mild.

München - Zunehmend freundlich und überaus mild verabschiedet sich das Jahr 2022 - wenn es auch im Bergland durchaus stürmisch werden kann.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, zeigt sich das Wetter am Samstagnachmittag in Bayern von Südwesten her von seiner angenehmen Seite, nach Norden und Osten hin halten sich allerdings hartnäckig die Wolken. Im Voralpenland kann es mit 20 Grad ungewöhnlich mild werden. Um Mitternacht bleibt es trocken und klar.

München: Bis zu 16 Grad an Silvester

Am Neujahrstag scheint häufig die Sonne - wenn sich dann endlich die Nebelfelder aufgelöst haben. Im Norden Bayerns machen allerdings Wolken des Öfteren auf Spielverderber.

Am Montag halten sich die angenehmen Temperaturen, es ist aber nur noch ansatzweise frühlingshaft. Immerhin soll es trocken bleiben: Regen kündigt sich erst ab Dienstag wieder an, dann kühlt es auch ab.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage