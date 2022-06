Wetter für München und Bayern: Hohe Temperaturen und Gewitter

Nach dem Mix aus Sonne, Wolken, Regen und kühlen Temperaturen wird es in München und Bayern wieder sommerlich warm. Dadurch kann es aber zu Gewittern kommen.

München - Das Wetter zeigte sich diese Woche bislang von seiner wechselhaften und kühleren Seite. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen jedoch fast bis auf 30 Grad. Es drohen jedoch Gewitter.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind am Donnerstag vor allem in den Alpen und im unmittelbar angrenzendem Vorland vereinzelte Gewitter mit Windböen bis 60 km/h und Starkregen wahrscheinlich. Dieser Trend setzt sich auch am Freitag und Samstag fort.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage