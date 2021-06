Wetter für München und Bayern: Höchste Warnstufe wegen Gewitter und Starkregen ausgerufen

Am Sonntag wurde München noch von schweren Gewittern verschont, doch nach einem schwül-warmen Montag zog ein Gewitter auf. Auch am Dienstag wird es ungemütlich, der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Warnstufe ausgerufen.

So sah es am Montag über München aus.

München - Dunkle Wolken über der bayerischen Hauptstadt: Nach einem schwül-warmen Dienstag zog bereits am Nachmittag ein Gewitter von Südwesten auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rief die höchste Warnstufe für München und den südlichen Umkreis aus.

Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel in München

Bis zum Abend könne es "schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel" geben. Zudem können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h durch die Stadt ziehen. Die nächst niedrigere Warnstufe gilt aktuell sogar noch bis Mittwochnacht, 4 Uhr.

Inzwischen hat auch Katwarn, das Warn- und Informationssystem für die Bevölkerung, ausgelöst. In der App wird vor schweren Gewittern mit extrem heftigen Starkregen gewarnt.

Bereits am Montagabend sowie in der Nacht hatte es heftige Gewitter in München gegeben. Hier hatte der DWD zuvor die zweithöchste Warnstufe ausgerufen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage