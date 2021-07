Wetter für München und Bayern: Hochwasser-Warnstufe 2 für die Isar

Die Hochwasser-Gefahr in Bayern ist noch nicht gebannt. Die Pegel der Flüsse können weiter ansteigen, so auch die Isar in München. Die neue Woche startet aber überwiegend sonnig.

München - Es war ein verheerendes Regen-Wochenende im Alpenraum. Die Schäden, vor allem im Berchtesgadener Land sind groß. Zwar soll es zum Wochenstart nicht mehr regnen, aber wegen der heftigen Niederschläge und Überschwemmungen bringen Flüsse und Bäche vermehrt Wasser von den Bergen in die Talregionen.

Pegel der Isar steigt: Hochwasserwarnung für München

Für München und die Umgebung besteht eine Hochwasserwarnung des Hochwassernachrichtendienstes Bayern. Die Isar ist teilweise über das Ufer getreten.

Am Mittag überschritt der Isar-Pegel in der Landeshauptstadt die Marke von 300 Zentimeter – damit ist die Meldestufe zwei erreicht. Dem Wasserwirtschaftsamt München zufolge wird der höchste Wasserstand am Montagabend gegen 20 Uhr erreicht, dann wird ein Pegelstand von knapp 330 Zentimetern erwartet. Ein Unterschreiten der zweiten Meldestufe wird erst am Dienstagabend erwartet.

Meldestufe zwei bedeutet eine Warnung vor Überschwemmungen und "Ausuferungen". Bei Meldestufe drei wird vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten gewarnt.

Meldestufe zwei: Isar-Pegel in München bei 301 Zentimeter

Am Montagnachmittag (15.45 Uhr) stand der Pegel der Isar in München bei 301 Zentimeter. Am Sonntagabend um 19 Uhr lag der Wasserstand der Isar noch bei 266 Zentimeter, am Montagmorgen um 6 Uhr bereits bei 286.

Hubschrauber-Einsatz an der Isar: Menschen von Insel gerettet

An der Isar kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz mit einem Hubschrauber, weil am Flauchersteg Menschen auf einer Insel mitten im reißenden Fluss festsaßen. Es sei aber niemand in Gefahr gewesen oder verletzt worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mittlerweile hat das Baureferat München die Fuß- und Radwege an der Isar-Ostseite sowie den Flauchersteg gesperrt.

Die Feuerwehr musste zum Flauchersteg ausrücken © dpa/Manuel Schwarz

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage