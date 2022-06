Wetter für München und Bayern: Hochsommerliche Temperaturen – Gewitter am Sonntag

Am Wochenende ist es heiß im Freistaat – noch am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche muss dann aber mit Gewittern gerechnet werden.

München - Der Sommer bleibt in München und Bayern! Auch am Sonntag ist es heiß, optimales Badewetter!

Aber auch die Waldbrandgefahr bleibt extrem hoch: Warnstufe 5 (von 5) wurde für Unter- und Mittelfranken sowie das südwestliche Oberfranken ausgerufen.

Wetter in München: 34 Grad erwartet

Am Sonntag zeigen verbreitet bis zu 34 Grad in München an. Abkühlung verschafft zum Beispiel ein Besuch am Badesee oder im Freibad. Ausreichend Sonnenschutz sollte dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge hierbei nicht fehlen, zudem rät er zu "kühlen Getränken und Schatten".

Wer am letzten Tag der Pfingstferien noch einmal in die Natur fährt, sollte allerdings den Himmel im Blick behalten – Ausflügler könnten von Blitz und Donner überrascht werden. "Es kann sein, dass kräftige Gewitter aufkommen", sagte ein DWD-Sprecher.

Eine deutliche Abkühlung ist nach DWD-Angaben erst zu Wochenbeginn zu erwarten – mit Höchstwerten von 22 Grad in den nördlichen Mittelgebirgen und 31 Grad an der unteren Donau. Nur im Süden des Freistaats werde die heiße Luft noch nicht ganz verdrängt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage