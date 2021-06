Wetter für München und Bayern: Hitze- und Gewitterwarnung

Die Hitzewelle für Bayern ist noch nicht vorbei. Am Wochenende steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern.

München - In ganz Deutschland klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Auch in Bayern schwitzen die Menschen aufgrund der Hitze. Eine Abkühlung ist auch am Wochenende nicht in Sicht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitter mit Starkregen und Sturmböen: "Dabei Starkregen mit Mengen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 2 cm und Sturmböen um 80 km/h."

In München soll es über das Wochenende aber meist trocken und sonnig bleiben, mit Temperaturen von bis zu 31 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage