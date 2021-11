Wetter für München und Bayern: Herbstlicher November! Tagsüber Sonne - nachts Frost und Nebel

Nach einem herbstlich-sonnigen Wochenende setzen sich zum Start der neuen Woche die Wolken durch - und es kühlt ab.

In München wird es am Wochenende sonnig und mild.

München - Noch bleibt uns typisches Novemberwetter erspart: Hochdruckeinfluss bringt uns diese Woche milde Temperaturen nach Bayern.

Die Sonne kommt zurück

Dienstagmorgen ist es in vielen Teilen Bayerns noch nebelartig bewölkt, bevor sich vielerorts tagsüber die Sonne wieder durchkämpft. In der Nacht zum Mittwoch breitet sich der Nebel wieder aus, nur im Alpenvorland ist es größtenteils klar. Nachts kommt es zu Frost, das Thermometer kann auf bis zu -4 Grad fallen.

Am Mittwoch wird es vor allem in Flussgegenden trüb, ansonsten im Laufe des Tages heiter. Vor allem in Alpennähe ist mit milden Temperaturen von bis zu 14 Grad zu rechnen.

Auch der Start in den Donnerstag ist trüb, bevor es gebietsweise auflockert und die Sonne in höheren Lagen erneut für milde Temperaturen bis zu 13 Grad sorgt. Meist nur schwacher Wind.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage