Wetter für München und Bayern: Heißeste Tage des Jahres erwartet

Nach angenehmem Sommerwetter am Wochenende kommt nun die angekündigte Hitzewelle. Bayern steuert auf die heißesten Tage des Jahres zu.

München - Nach dem Wochenende geht es sommerlich-heiß weiter: In den kommenden Tagen werden in Bayern die bisher heißesten Tage des Jahres erwartet. Der Montag ist durchweg sonnig mit vereinzelten Schleierwolken, das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke.

Die befürchtete Extremhitze wird nach Einschätzung von Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bayern in den kommenden Tagen ausbleiben. Für Rekorde von 40 Grad werde es wohl nicht reichen, auch wenn die Temperaturen in die Nähe dieser Marke kommen könnten. Die Hitzewelle steuert dem DWD zufolge am Dienstag erst im Westen auf einen Höhepunkt zu, am Mittwoch dann im Osten Bayerns. Heiß soll es aber überall bleiben.

München-Temperaturen: 32 Grad am Dienstag möglich

Am Dienstag entfaltet die Sonne ungehindert ihre volle Wirkung und es wird in München bis 32 Grad heiß, am Untermain klettert das Thermometer sogar bis auf 38 Grad.

Am Mittwoch ziehen dann gebietsweise Quellwolken auf. Das Gewitterrisiko steigt besonders im Westen und in den Alpen. Es bleibt aber warm mit 29 Grad im höheren Alpenvorland und mit 35 Grad am Main und in der Oberpfalz.

Regen fällt mit etwas Glück in manchen Gegenden vielleicht schon am Mittwochmorgen, andernorts erst am Donnerstag. Die Neigung zu Gewittern steige vor allem im Westen und an den Alpen an, meldet der DWD. In der Nacht zum Donnerstag könnte es schauerartigen Regen mit Gewittern geben, mit nächtlichen Tiefstwerten bis 15 Grad. Nass und kalt dürfte es aber noch nicht werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage