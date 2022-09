Wetter für München und Bayern: Greisliges Wiesn-Wochenende steht an

Wer sich am Wochenende in den Oktoberfest-Biergarten setzen möchte, sollte die Regenjacke nicht vergessen. Es wird nass und ungemütlich.

München - Das milde Wetter war nur von kurzer Dauer: Schaute am Freitag noch die Sonne raus, bleibt es am Wochenende bewölkt und ungemütlich. Sowohl am Samstag, aber vor allem am Sonntag, kann es dann auch immer wieder regnen und gar gewittern. Wer aufs Oktoberfest geht, sollte also wohl eher den Platz im Zelt als im Biergarten suchen...

Auch die Temperaturen sinken: Hat es am Samstag noch 18 Grad, so sind für Sonntag nur noch 16 und für Montag 15 Grad vorhergesagt.

Ähnlich soll es dann übrigens auch den Rest der Woche weitergehen – bei Temperaturen knapp über zehn Grad gibt es wenig Sonne, dafür viele Wolken und immer wieder Regen. Die zweite Wiesn-Woche, sie dürfte gehörig ins Wasser fallen.

