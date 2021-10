Wetter für München und Bayern: Graue Regenpause, aber am Wochenende wird's schöner

Schon zum Wochenanfang hielt nachts der Frost Einzug. Es wird nass-kalt und ungemütlich. Die Schneefallgrenze sinkt.

Ein Mann und eine Frau sitzen am Nymphenburger Kanal auf einer Brücke.

München - Nach einem sonnigen Wochenende ist zum Wochenstart erstmal Schluss mit dem goldenen Oktober. Eine Kaltfront drängt sich zwischen zwei Hochs und macht den Weg frei für wechselhaftes und sehr kühles Wetter. Sogar Schnee ist in höheren Lagen möglich.

Der Dienstag bleibt verbreitet stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Nur an den Alpen könnte es regnen, ab 1.200 Meter schneien. In einigen Alpentälern nur 7, an Main und Donau bis 12 Grad.

Ein Tief über Nordeuropa lenkt mit nordwestlicher Strömung kühle Meeresluft nach Bayern, die sich an den Alpen staut. Von Hessen kommt in der kommenden Nacht eine Warmfront. In der Nacht auf Donnerstag ist mit Nebel zu rechnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage